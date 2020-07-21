В МВД Украины сообщили, что террорист был вооружен автоматом, пистолетом и гранатой

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Террорист, захвативший во вторник в Луцке автобус с 13 заложниками, был вооружен автоматом, пистолетом и гранатой. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У него действительно был пистолет и автомат. У него действительно была одна граната боевая. Поэтому угроза была. Но сейчас все в прошлом", - сказал министр.

Во вторник утром в Луцке (Волынская область) террорист захватил автобус с 13 заложниками. Только вечером удалось договориться об освобождении части из них. В частности, террорист отпустил беременную женщину, пенсионерку и подростка. В ответ на требования преступника президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение. По словам замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, после этого террорист согласился освободить всех заложников и сдался властям.