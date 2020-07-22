Зеленский заявил, что террорист в Луцке начал отпускать заложников после разговора с ним

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми начал отпускать заложников после того, как у них состоялся телефонный разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о взаимном выполнении требований.

"Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать [найти] возможность, чтобы он отпустил людей. Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг, он отпустит нескольких наших людей", - сказал Зеленский в видеокомментарии, размещенном на Youtube-канале издания "Украинская правда".

Президент пояснил, что договоренность предусматривала, что террорист вначале отпустит троих людей, затем президент запишет и выложит в социальные сети специальное видеообращение, которое требовал злоумышленник, после чего в течение получаса террорист отпустит всех остальных заложников. "Приблизительно так и произошло. Мы имеем результат - все живы", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что до этого рассматривался вариант штурма автобуса спецназом, однако из-за угрозы жертв среди заложников от этой идеи отказались.

Во вторник утром в Луцке (Волынская область) террорист захватил автобус с 13 заложниками. Только вечером удалось договориться об освобождении части из них. В частности, террорист отпустил беременную, пенсионерку и подростка. В ответ на требования преступника Зеленский опубликовал видеообращение. После этого террорист согласился освободить всех заложников и сдался властям.