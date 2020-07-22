Источник: следствие по делу Голунова завершается

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следствие по делу экс-полицейских, незаконно задержавших журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находится в завершающей стадии. Об этом ТАСС сообщил источник в органах следствия.

"Сейчас по делу идет последняя экспертиза, когда она завершится, завершится и расследование. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе, тогда бывшим полицейским предъявят обвинение в окончательной редакции", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, также допустил в беседе с ТАСС, что расследование завершат на следующей неделе. "Возможно, на следующей неделе это произойдет. Там остались некоторые процессуальные моменты. Например, обвиняемые пока официально не признаны ответчиками по гражданскому иску Голунова", - сказал он.