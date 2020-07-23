На Камчатке спасатели обнаружили тело альпиниста, которого пытались спасти с начала июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели Главного управления МЧС России по Камчатскому краю обнаружили на вершине вулкана Ключевская Сопка тело альпиниста, операция по спасению которого продолжалась с 6 июля. Мужчине стало плохо при восхождении.

"В четверг спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело альпиниста", - говорится в сообщении на официальной странице краевого ГУ МЧС в Instagram.

Позже публикация обновилась, в МЧС уточнили, что в настоящее время сотрудники поисково-спасательного отряда эвакуируют тело к подножью вулкана. "Из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий это может занять продолжительное время", - написано в сообщении.

Вместе с сотрудниками МЧС в поисково-спасательной операции участвовала группа альпинистов из Приморского края, где долгое время жил погибший.

6 июля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что у его товарища при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги, он потерял сознание. Спасатели выдвинулись из краевого центра в поселок Усть-Камчатск, однако подняться на вершину им не удалось из-за высокой вулканической активности, схода селевых потоков и камнепада. Посадить вертолет у кратера вулкана тоже не получилось, и поисково-спасательная операция была приостановлена 13 июля до улучшения погодных условий. Очередное восхождение спасателей началось 22 июля.

Ключевская Сопка - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 метров. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.