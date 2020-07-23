Обвиняемого во взятке экс-начальника противопожарной службы Удмуртии вернули в СИЗО

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Суд после представления прокурора изменил меру пресечения бывшему начальнику противопожарной службы Удмуртии Николаю Климохину с домашнего ареста на содержание под стражей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

В июле ТАСС сообщал, что бывшего руководителя государственной противопожарной службы республики Климохина, обвиняемого в получении взятки, перевели под домашний арест.

"По апелляционному представлению прокурора Индустриального района Ижевска Верховный суд Удмуртской Республики отменил домашний арест бывшему начальнику ГУ УР "Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки с вымогательством за общее покровительство по службе")", - сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в апелляционном представлении прокурор указал, что суд не учел, что Климохин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может оказывать давление на свидетелей по уголовному делу.

"Суд удовлетворил представление прокурора. Обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца", - добавили в прокуратуре.

Климохина арестовали в середине мая на два месяца. Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что с января 2010 года незаконно получил через посредника от своего сотрудника 917 тыс. рублей за общее покровительство в ходе осуществления служебной деятельности. На сайте службы говорится, что Климохин занимал должность с января 2015 года, а до этого был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Удмуртии.