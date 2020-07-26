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В МЧС уточнили, что пострадавшие в ДТП в Туве являются гражданами России

В результате ДТП погиб один ребенок, еще девять человек пострадали

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Туве являются гражданами России. Такую уточненную информацию ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пострадавшие [в ДТП] - граждане РФ", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что в попавшем в аварию автомобиле находились, предположительно, граждане Киргизии.

В воскресенье вечером микроавтобус под управлением женщины 1984 года рождения опрокинулся в районе села Целинное. В автомобиле находились десять человек: семеро детей и трое взрослых. Пятилетний ребенок от полученных травм умер в больнице. Пять человек, один взрослый и четверо детей, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, двух взрослых осматривают медики, вероятнее всего, их также отправят на амбулаторное лечение.

По данным полиции, в микроавтобусе находились дети в возрасте от трех до 13 лет, все они перевозились без детских кресел. По предварительным данным, микроавтобус опрокинулся из-за превышения скоростного режима. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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