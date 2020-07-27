Родственники ликвидированного в Химках террориста 2 недели считали его пропавшим без вести

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Родственники гражданина одной из стран Центральной Азии, готовившего теракт в Москве, две недели считали его пропавшим без вести, при этом они подозревали, что он общается с террористами из Сирии. Об этом рассказал его брат на видеозаписи, распространенной ФСБ России.

"Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу уведомил МВД России", - сказал мужчина. "Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии", - добавил он.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, накануне в Химках ликвидировали боевика, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов.

Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания и проверки он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а в результате ответных действий был нейтрализован. При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74У, три снаряженных магазина, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД.

В ходе проведенного следователями СК обыска в арендованной им квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. Ведется розыск его возможных соучастников.