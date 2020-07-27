Оппонент историка Соколова на допросе назвал абсурдом его заявления о травле

ТАСС, 27 июля. Октябрьский районный суд Петербурге на выездном заседании в горсуде по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, допросил в понедельник публициста Евгения Понасенкова. Свидетель назвал абсурдом обвинения Соколова в подстрекательствах, передает корреспондент ТАСС.

На предыдущем заседании обвиняемый сообщил, что злоумышленники якобы больше года занимались его травлей, а также оскорбляли и угрожали самой Ещенко. По словам историка, к этому причастен Понасенков, с которым Соколов неоднократно судился в рамках исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также его сторонники.

"Ничего не знаю о травле. Более того, если бы я об этом знал, я бы немедленно это пресек. Я к этому отношения не имел, это абсурд", - заявил Понасенков.