Суд в Саратове продлил арест обвиняемому в убийстве девятилетней девочки

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Суд продлил срок заключения под стражей Михаилу Туватину, обвиняемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове, до 15 января 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Срок содержания под стражей продлили до 15 января 2021 года", - сказала собеседница агентства, добавив, что рассмотрение дела начнется 3 августа, слушание будет проходить в закрытом режиме.

Туватин обвиняется по статьям 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера") и 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По данным следствия, мужчина заметил девочку по дороге в школу, затащил ее в заброшенный гараж, надругался, задушил, а тело спрятал в соседнем гараже.

Девочка Лиза пропала 9 октября прошлого года, ее искали почти двое суток, в ночь на 11 октября ее нашли мертвой. Туватин после задержания признался в убийстве, позже он отказался признавать вину. Ранее эксперты признали Туватина вменяемым.