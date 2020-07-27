Возбуждено дело о покушении на теракт в московском парке 26 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Боевик, ликвидированный сотрудниками спецслужб в Химках, планировал устроить теракт в парке в Москве 26 июля. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

"Боевик планировал устроить теракт в московском парке 26 июля. В этот же день он приехал в гараж в Химках за оружием, где был ликвидирован сотрудниками спецслужб. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что гражданин Таджикистана Одил Каюмов планировал совершение теракта в ближайшее время в одном из людных мест в столице. Источник добавил, что в Сирию мужчина планировал выехать через Турцию сразу после теракта. В свою очередь другой источник сообщил агентству, что следствие устанавливает круг общения террориста в Москве. Предположительно, он искал более надежное место для схрона с оружием.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, накануне в подмосковных Химках был ликвидирован боевик, готовивший массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания и проверки гражданин Таджикистана открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а в результате ответных действий был нейтрализован. При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74У, три снаряженных магазина, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД. Оружие и боеприпасы находились в его сумке, которую обследовала специально обученная на поиск взрывчатки собака.

В ходе проведенного следователями СК обыска в арендованной им квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. Ведется розыск его возможных соучастников.