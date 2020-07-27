{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в женском СИЗО-6 в Москве

На место пожара выехал прокурор ЮВАО Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку соблюдения законов пожарной безопасности в связи с возгоранием в женском СИЗО-6 в Печатниках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом в СИЗО-6 УФСИН России по Москве", - сообщили в надзорном ведомстве.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков.

Информация о пожаре в женском СИЗО-6 на Шоссейной улице поступила в 16:17 мск. Возгорание возникло на первом этаже. Пожар произошел в подвальном помещении, где хранятся матрасы. Данных о пострадавших нет. В 17:45 возгорание локализовано на площади 30 кв. м.

В здании изолятора три корпуса. Из горящего здания эвакуированы 850 человек, они размещены в соседних корпусах. Как передает корреспондент ТАСС, во время рассмотрения жалобы на арест экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич при трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации. Мосгорсуд успел рассмотреть жалобу.

Теги
Россия
На болгаро-греческом газопроводе произошла авария
В результате происшествия никто не пострадал
Читать полностью