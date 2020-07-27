СК возбудил дело после нападения пациента с ножом на врача скорой помощи в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения на врача скорой помощи в Крыму, который приехал на вызов, чтобы помочь психически нездоровому мужчине, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Врач скорой помощи попал в реанимацию после того, как пациент, к которому бригада приехала по вызову, напал на него с ножом и поранил шею.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нападения на врачей скорой помощи по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел днем в воскресенье. "Жительница Симферополя вызвала бригаду <…> с целью оказания психиатрической медицинской помощи ее 32-летнему сыну, который в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке", - уточнили в ведомстве.

По инициативе руководства управления материалы были истребованы из органов полиции и переданы в следственный отдел, сотрудники которого провели проверку и возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который, по версии следствия, напал на врача.