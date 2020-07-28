Суд арестовал на 10 суток Удальцова за организацию акций в поддержку Фургала

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Удальцова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток", - сказали агентству.

25 июля в центре Москвы полиция задержала несколько участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Удальцов освещал эту акцию в Twitter, но, по его словам, участия в ней не принимал.

В сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года. Ему запрещено посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.