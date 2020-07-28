Координатор "Левого фронта" Удальцов объявил голодовку

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сторона защиты координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова обжалует решение о его административном аресте. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Василий Кушнир.

"Я подам жалобу на решение об аресте Удальцова. Он уже объявил голодовку в срецприемнике. В настоящее время, насколько я понял, он будет находиться в спецприемнике №2 в столичном районе Хорошево-Мневники", - сказал он.

25 июля в центре Москвы полиция задержала несколько участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Удальцов освещал эту акцию в Twitter, но, по его словам, участия в ней не принимал. Во вторник Мещанский районный суд арестовал Удальцова на 10 суток за организацию этих акций.

В сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года. Ему запрещено посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.