Адвокат сообщил, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Татьяна Головкина.

"Ефремов денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счет", - сказала она.

Другой адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил ТАСС, что потерпевшие подготовили гражданские иски к Ефремову. "Иски пока не направляли, но они готовы. Требования пока не готов озвучить", - сказал он.

Ранее адвокат Ефремова сообщил ТАСС, что сумма исков составляет 40 млн рублей.

В среду в Пресненском суде состоится предварительное слушание по делу Ефремова. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.