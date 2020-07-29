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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат сообщил, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего

По словам Татьяны Головкиной, актер "денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счет"
Михаил Ефремов (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Татьяна Головкина.

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"Ефремов денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счет", - сказала она.

Другой адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил ТАСС, что потерпевшие подготовили гражданские иски к Ефремову. "Иски пока не направляли, но они готовы. Требования пока не готов озвучить", - сказал он.

Ранее адвокат Ефремова сообщил ТАСС, что сумма исков составляет 40 млн рублей.

В среду в Пресненском суде состоится предварительное слушание по делу Ефремова. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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