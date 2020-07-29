Спасатели полностью ликвидировали пожар в заброшенном кинотеатре под Владимиром

ТАСС, 29 июля. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в заброшенном здании бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области, где площадь пожара составила 1 200 кв. м. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"29 июля в 16:10 объявлена полная ликвидация возгорания", - сообщили в пресс-службе.

Информация о пожаре в заброшенном здании бывшего кинотеатра в Вязниках поступила дежурному ГУ МЧС по Владимирской области во вторник в 21:49 мск. При распространении огня на площади 900 кв. м произошло обрушение чердачного перекрытия, после чего огонь охватил все здание площадью 1 200 кв. м, в 00:25 29 июля была объявлена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 10 единиц техники и 31 человек.