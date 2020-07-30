СК завершил расследование дела об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийства настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Ярославской области в 2016 году. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева. Он обвиняется в убийстве и разбое", - сказала она.

Утром 7 июля 2016 года Авдеев пришел в монастырь. В келье он зарезал настоятеля монастыря игумена Даниила (в миру - Максим Соколов), а затем похитил 1,1 млн рублей.

На причастность к преступлению проверили более 3 тыс. человек, в том числе лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые (в частности, за преступления на объектах религиозного культа), изучили заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствие получило сведения о причастности к преступлению Александра Авдеева, который частично признал свою вину и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах преступления.