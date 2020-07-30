СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

ТАСС, 30 июля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"В ряде СМИ обсуждается также конфликт, произошедший в Законодательном собрании Ульяновской области. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах", - сообщили в СК.