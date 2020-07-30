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СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

Дело находится на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина

ТАСС, 30 июля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"В ряде СМИ обсуждается также конфликт, произошедший в Законодательном собрании Ульяновской области. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах", - сообщили в СК.

В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, видеозапись произошедшего разместил в Instagram депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. По его словам, участниками потасовки стали депутаты от "Единой России" и КПРФ. На кадрах видно, что поводом для конфликта стал плакат с изображениями губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с провокационной подписью. Один из депутатов попытался сорвать его с трибуны, после чего началась потасовка.

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