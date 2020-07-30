СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

ТАСС, 30 июля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
"В ряде СМИ обсуждается также конфликт, произошедший в Законодательном собрании Ульяновской области. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах", - сообщили в СК.
В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, видеозапись произошедшего разместил в Instagram депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. По его словам, участниками потасовки стали депутаты от "Единой России" и КПРФ. На кадрах видно, что поводом для конфликта стал плакат с изображениями губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с провокационной подписью. Один из депутатов попытался сорвать его с трибуны, после чего началась потасовка.