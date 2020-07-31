Четверо пострадавших в ДТП с маршруткой в Крыму находятся в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Четыре человека, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Крыму, находятся в реанимации. Среди них беременная женщина, сообщил журналистам в пятницу заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой помощи №6 в Симферополе Александр Влахов.

"Оказывается помощь в необходимом объеме, двое из них (доставленных в больницу после ДТП) прооперированы, в реанимации. Двое еще также получают лечение в условиях отделения реанимации. Состояние их стабильное, расценивается как средней степени тяжести", - сказал Влахов, уточнив, что все доставленные - жители соседнего региона, их возраст около 25-30 лет.

Он добавил, что среди пациентов - беременная женщина, ее состояние стабильное, плод жив. "Состояние беременной стабильное, сейчас решаем вопрос совместно с хирургами, акушерами-гинекологами, о дальнейшей тактике ее лечения. Плод жив, все благополучно, но ей предстоят операции. У нее скелетная травма", - сообщил он.