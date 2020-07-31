Организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в ДТП в Крыму, задержали

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Следователи задержали организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в ДТП с грузовиком в Крыму, где погибли девять человек. Его подозревают в нарушении правил безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета России в пятницу.

"Следователями Главного следственного управления [СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю] уже получены доказательства нарушения лицом - организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ ["Основания задержания подозреваемого"], следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.