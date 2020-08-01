Суд арестовал помощника депутата Заксобрания Петербурга по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу Андрея Гришина - помощника ранее арестованного депутата Законодательного собрания города Романа Коваля - по делу о получении взятки в размере более 15 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Гришина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - сказано в сообщении пресс-службы.