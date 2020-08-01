СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения топливозаправочной машины с самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматриваются воздушное судно и автомобиль, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.

В субботу утром во время подготовки самолета Airbus A321 рейсом Москва - Сочи топливозаправщик при маневрировании на стоянке по касательной столкнулся с фюзеляжем воздушного судна. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадал работник аэропорта. Ему оказана медицинская помощь, на борту самолета пассажиров не было. Инцидент на работе Шереметьево не отразился.