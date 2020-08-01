Первичная причина смерти рэпера Картрайта не установлена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Первичная причина смерти украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) пока не установлена, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Смольнинский районный суд в субботу на 72 часа продлил срок задержания вдовы музыканта Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. "Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление относится к особо тяжким, она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, несмотря на то, что их круг пока не определен. Первичная причина смерти не установлена", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.