Адвокат рассказал, что свидетелями по делу Ефремова проходят около 10 человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 10 человек привлечены для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

"Около десяти [свидетелей]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По мнению Пашаева, судебное разбирательство по делу Ефремова завершится не раньше сентября или октября.

Ранее адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский высказал мнение, что суд над обвиняемым может завершиться уже в августе.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.