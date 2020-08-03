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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат рассказал, что свидетелями по делу Ефремова проходят около 10 человек

Эльман Пашаев полагает, что судебное разбирательство завершится не раньше сентября или октября
Михаил Ефремов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 10 человек привлечены для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Около десяти [свидетелей]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По мнению Пашаева, судебное разбирательство по делу Ефремова завершится не раньше сентября или октября.

Ранее адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский высказал мнение, что суд над обвиняемым может завершиться уже в августе.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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