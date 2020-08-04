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В Чите восстановили водоснабжение во всех зданиях, оставшихся без воды из-за аварии

Из-за обрушения канализационного коллектора воду отключили в 634 зданиях

ТАСС, 4 августа. Сотрудники компании "Водоканал-Чита" во вторник восстановили водоснабжение во всех 634 зданиях Читы, которые остались без воды из-за обрушения канализационного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 6 утра (00:00 мск) сегодня включили воду. Отключено было 599 жилых домов, 27 детских садов, восемь медучреждений", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в районе улиц Амурской и Журавлева, где при прокладке нового канализационного коллектора обрушился котлован, перекрыв действующий коллектор. По данным компании "Водоканал-Чита", которая обслуживает участок, причиной обрушения стал размыв грунта ливневыми стоками.

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