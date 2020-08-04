СМИ назвали удар по складу "Хезболлах" возможной причиной взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Ракетный удар мог быть нанесен по порту Бейрута, сообщает во вторник телеканал Al Hadath . По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах".

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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Официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.

Ранее мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

По данным Ливанского общества Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. "Поступило очень много раненых, им оказывается срочная помощь", - заявил министр здравоохранения Хамад Хасан.