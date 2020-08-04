При взрыве в Ливане погибли 30 человек

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в столице Ливана. Такие предварительные данные привел во вторник министр здравоохранения республики Хамад Хасан. По его словам, которые приводит телеканал Al Hadath, более 2,5 тыс. получили ранения.
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Что известно о взрыве в порту Бейрута
Мощный взрыв произошел ранее в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.
Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы.
Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.