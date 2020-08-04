При взрыве в Ливане погибли 30 человек

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в столице Ливана. Такие предварительные данные привел во вторник министр здравоохранения республики Хамад Хасан. По его словам, которые приводит телеканал Al Hadath, более 2,5 тыс. получили ранения.