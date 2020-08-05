Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ТАСС в суде, заседание начнется в 10:00.

Как стало известно ранее, дело актера будет рассматривать судья Елена Абрамова, которая приговорила к 13 годам лишения свободы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, также она выносила первый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.

Ожидается, что заседание начнется с рассмотрения ходатайства адвоката актера Эльмана Пашаева о его переносе на другую дату из-за занятости защитника в судебных процессах в других городах. Ранее предварительное заседание было перенесено с 29 на 30 июля из-за неявки адвокатов Ефремова. При этом, как отметили в суде, если адвокат актера будет слишком часто просить перенести заседание, суд может предоставить другого защитника по назначению.

По оценке адвокатов, процесс над Ефремовым может завершиться в августе - сентябре. Дело насчитывает пять томов с приобщенными видеозаписями. В суде, по утверждению Пашаева, будут допрошены десять свидетелей. Сам он намерен представить доказательства невиновности Ефремова и ходатайствовать о прямой видеотрансляции из суда для "максимально честного и открытого процесса".

Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова, они подготовили гражданские иски к актеру. Сумма пока не озвучивается, хотя Пашаев утверждал, что речь идет о 40 млн рублей.

Итоги предварительного заседания

В ходе предварительного заседания суд продлил меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 22 января 2021 года, отказав в ежедневных двухчасовых прогулках.

Как отметил Пашаев, его подзащитный даст показания в конце судебного процесса и не будет просить суд рассмотреть дело в особом порядке, так как вину он не признает. В случае рассмотрения дела в особом порядке суд не исследует доказательства, а наказание в этом случае может составить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова - менее пяти лет.