Прокурор заявила, что Ефремов превысил скорость на 25 км/ч в момент ДТП

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч в момент совершения им ДТП и утратил контроль за автомобилем. Об этом заявила прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения в Пресненском суде, где в среду начался процесс по делу артиста.

"Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения", - сказала гособвинитель.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.