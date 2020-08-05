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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат сообщил, что потерпевшие согласовали сумму исков к Ефремову

Александр Добровинский не стал называть общую сумму исковых заявлений

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым согласовали сумму исков к артисту. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат потерпевших Александр Добровинский.

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"Вчера была встреча с доверителями, на которой мы согласовали сумму. Эта сумма будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде", - сказал он.

Общую сумму исковых заявлений он называть пока не стал.

Добровинский представляет трех потерпевших по делу - вдову, брата и старшего сына Захарова. Также потерпевшим признан младший сын погибшего.

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает дело Ефремова по существу.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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