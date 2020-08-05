Reuters: жена голландского посла получила тяжелые ранения при взрыве в Бейруте

ГААГА, 5 августа. /ТАСС/. Супруга посла Нидерландов в Ливане получила серьезные травмы в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей Министерства иностранных дел Нидерландов.

По данным агентства, супруга посла "в настоящее время находится в больнице". Травмы также получили четверо сотрудников диппредставительства. Кроме того, взрыв нанес серьезный ущерб зданию посольства.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.