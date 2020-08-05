Комиссия МАК приступила к расследованию жесткой посадки вертолета на горе Белуха на Алтае

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Robinson на горе Белуха в Республике Алтай. Об этом в среду сообщается на сайте МАК.

"4 августа в районе западного склона горы Белуха (Республика Алтай) произошло авиационное происшествие с вертолетом R-66 RA-06353, принадлежащим ООО "Алтайавиа". По имеющейся информации, находившийся на борту пилот не пострадал. Воздушное судно получило повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

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