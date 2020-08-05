У Добровинского есть запись, на которой видно, как Ефремов выходит из машины после ДТП

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил, что у него есть видеозапись, доказывающая, что именно Ефремов был за рулем в момент аварии. Это видео, по его словам, будет рассмотрено в четверг на очередном заседании Пресненского суда Москвы.

"У меня есть запись, потому что я проводил собственное расследование. Я ее завтра покажу. <...> Запись, на которой видно, что именно господин Ефремов выходит из машины и именно с водительского места. Эта запись будет фигурировать, конечно, в суде", - сказал он в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Добровинский также отметил, что в зависимости от ситуации к делу могут быть привлечены другие свидетели. "Я не знаю, откуда сведения у господина Ефремова, что мы кого-то еще приведем. Такие планы, наверное, есть, но посмотрим, как будут развиваться события", - рассказал адвокат. Как заявил Ефремов в среду в суде, он не помнит обстоятельства ДТП и не признает вину в его совершении.