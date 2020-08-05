Несколько граждан Украины получили легкие ранения в результате взрыва в Бейруте

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Несколько граждан Украины, находящиеся в Ливане, получили легкие ранения и ушибы в результате взрыва в Бейруте, а также понесли имущественный ущерб. Об этом в среду сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Есть несколько семей, у которых серьезно пострадало имущество - дома, квартиры. Есть [граждане Украины] с незначительными травмами - порезами, ушибами, но серьезных пострадавших нет", - проинформировал он в эфире телеканала "Украина-24".

В то же время он не смог подтвердить или опровергнуть информацию, распространяемую в СМИ, о том, что в порту Бейрута в момент взрыва находились два украинских корабля, которые могли пострадать. "Относительно наших моряков информации нет", - признал Осташ. Отсутствие информации он объяснил тем, что "многие органы власти Ливана сейчас парализованы".

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута вблизи базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате произошедшего погибли 78 человек, около 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.