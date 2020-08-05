Bild: четыре сотрудника посольства ФРГ в Бейруте пострадали при взрыве

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Четыре сотрудника посольства Германии в Бейруте пострадали при взрыве, который прогремел накануне в порту города. Такие уточненные данные привела в среду газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, одна из сотрудниц дипмиссии госпитализирована. Здание посольства ФРГ располагается в 5 км от места взрыва, оно получило повреждения.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию отметил, что Берлин делает все, чтобы пострадавшие получили необходимую помощь. Германский министр сообщил, что находится в контакте с ливанским коллегой по вопросу оказания помощи со стороны ФРГ. "В кризисном штабе идет работа над тем, чтобы вместе с МВД по возможности уже сегодня подключить Ведомство технического содействия (THW - германский аналог российского МЧС) к поискам пропавших без вести", - отметил Маас. "Ливан может рассчитывать на помощь Германии", - заверил он.