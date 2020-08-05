Посол Швейцарии в Ливане получила легкое ранение при взрыве в Бейруте

ЖЕНЕВА, 5 августа. /ТАСС/. Посол Швейцарии в Ливане Моника Шмуц Киргоц получила легкое ранение во время произошедшего накануне в Бейруте взрыва. Сейчас она чувствует себя хорошо и вновь приступила к работе, сообщило в среду Швейцарское телеграфное агентство (ATS) со ссылкой на сведения, полученные в швейцарском МИД.

Внешнеполитическое ведомство информировало, что "с учетом обстоятельств (произошедшего), состояние здоровья посла хорошее", отмечает ATS. Никто из других сотрудников посольства не пострадал, однако у некоторых из них шок после случившегося. Зданию посольства и резиденции посла нанесен большой ущерб взрывом.

Всего в Ливане живут около 1,5 тыс. граждан Швейцарии, при этом 80% из них имеют двойное гражданство. На настоящий момент у МИД нет сведений о том, пострадал ли кто-либо еще из швейцарцев во время взрыва.

Во вторник президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и глава МИД Иньяцио Кассис выразили солидарность с ливанцами в связи с трагедией. В частности, Кассис сообщил о готовности Швейцарии предоставить Ливану помощь.