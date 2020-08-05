Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов неоднократно нарушал правила дорожного движения до ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитала прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.

"В материалах дела есть протоколы о привлечении к административной ответственности по статьям 12.9 ("Превышение установленной скорости движения"), 12.16 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги") и 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона")", - сказала гособвинитель.

Сегодня в суде состоялось первое заседание по существу дела, следующее заседание пройдет в четверг, 6 августа.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.