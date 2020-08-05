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Взрыв в порту Бейрута

Фото последствий взрыва в Бейруте показали из космоса

На спутниковом снимке порта Бейрута видны воронка в 70 метров и пассажирское судно на боку
Описание
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Израильская компания - оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в среду сделанные из космоса фотографии, на которых запечатлены последствия взрыва в бейрутском порту.

"Ливан: сделанный сегодня спутниковый снимок раскрывает размах ущерба от взрыва в порту Бейрута", - говорится в комментарии компании к снимку в Twitter. На фотографии нанесены линии, указывающие, что после взрыва остался кратер диаметром 70 метров, а зона поражения зданий составляет до 2 км. На втором снимке запечатлено опрокинувшееся судно. "Пассажирское судно Orient Queen перевернулось из-за взрыва в Бейруте", - говорится в подписи к фотографии.

Как сообщает в среду телеканал OTV, круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там взрыва. По его данным, находившиеся на борту во время инцидента два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.

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Взрыв в порту Бейрута
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