Фото последствий взрыва в Бейруте показали из космоса

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Израильская компания - оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в среду сделанные из космоса фотографии, на которых запечатлены последствия взрыва в бейрутском порту.

"Ливан: сделанный сегодня спутниковый снимок раскрывает размах ущерба от взрыва в порту Бейрута", - говорится в комментарии компании к снимку в Twitter. На фотографии нанесены линии, указывающие, что после взрыва остался кратер диаметром 70 метров, а зона поражения зданий составляет до 2 км. На втором снимке запечатлено опрокинувшееся судно. "Пассажирское судно Orient Queen перевернулось из-за взрыва в Бейруте", - говорится в подписи к фотографии.