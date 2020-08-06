Свидетель рассказала, что машина погибшего перевернулась после ДТП в с Ефремовым

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Машина погибшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова была перевернута, ее поставили на колеса очевидцы инцидента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где сегодня проходит второе заседание по существу дела.

"Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу. Вскоре после происшествия ее перевернули очевидцы инцидента, как я поняла, чтобы вытащить пострадавшего", - ответила свидетель Полина Герасименко.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.