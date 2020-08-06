Сотрудница посольства Германии в Бейруте погибла при взрыве в порту

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудница германского посольства в Бейруте погибла при взрыве, который прогремел 4 августа в порту города. Об этом сообщил журналистам в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Наши худшие опасения подтвердились: сотрудница нашего посольства в Бейруте погибла в своей квартире вследствие последствий взрыва, - сказал он. - Все сотрудники МИД глубоко опечалены гибелью коллеги". Маас от имени правительства ФРГ выразил соболезнования близким погибшей и коллективу посольства в Бейруте.

Накануне газета Das Bild сообщила, что при взрыве пострадали четыре сотрудника посольства ФРГ в ливанской столице.