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Взрыв в порту Бейрута

Сотрудница посольства Германии в Бейруте погибла при взрыве в порту

Она погибла в своей квартире

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудница германского посольства в Бейруте погибла при взрыве, который прогремел 4 августа в порту города. Об этом сообщил журналистам в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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"Наши худшие опасения подтвердились: сотрудница нашего посольства в Бейруте погибла в своей квартире вследствие последствий взрыва, - сказал он. - Все сотрудники МИД глубоко опечалены гибелью коллеги". Маас от имени правительства ФРГ выразил соболезнования близким погибшей и коллективу посольства в Бейруте.

Накануне газета Das Bild сообщила, что при взрыве пострадали четыре сотрудника посольства ФРГ в ливанской столице.

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ЛиванГерманияМаас, ХайкоВзрыв в порту Бейрута
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