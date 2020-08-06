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ДТП с участием Михаила Ефремова

В суде сочувствующие Ефремову женщины напали на журналистку "Комсомольской правды"

Две сторонницы актера начали толкать журналистку после сделанного им замечания

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сочувствующие Михаилу Ефремову граждане напали на журналистку "Комсомольской правды" в здании Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу актера.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в ходе заседания в зале для трансляции две женщины, поддерживающие Ефремова, вели себя очень шумно. После того как журналистка сделала им замечание, они схватили ее за руку и стали толкать. В итоге участники конфликта упали на пол.

Приставы вывели сторонниц Ефремова из здания суда и заявили, что больше их не пустят.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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