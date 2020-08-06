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Взрыв в порту Бейрута

Активисты "Волонтеров Победы" в Бейруте участвуют в разборе завалов после взрыва

Представительства организации из 46 стран начали сбор средств для покупки медикаментов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" приступили к оказанию помощи при разборе завалов в Бейруте, пострадавшем от прогремевшего во вторник взрыва. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель движения Ольга Амельченкова.

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"У нас в Ливане есть представительство, и наши активисты приступили к разбору завалов", - сказала Амельченкова. Она добавила, что представительства "Волонтеров Победы" из 46 стран также начали сбор средств, которые будут направлены активистам движения в Ливане "для приобретения медикаментов и других необходимых средств".

В движении пояснили, что информация по числу волонтеров, участвующих в разборе, уточняется.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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