"Это похоже на Вторую мировую". На улицах Бейрута продолжают разбор завалов

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Спасатели и волонтеры в четверг продолжают работать на улицах Бейрута, разгребая завалы в поисках пропавших без вести. Судьба десятков людей все еще остается неизвестной.

Местные жители оказывают помощь спасателям и волонтерам. В любом из пострадавших от взрыва районов Бейрута наблюдается аналогичная картина: перед полуразрушенными зданиями покрытые пылью люди вручную разбирают горы мусора и обломков, складывая их в огромные пакеты. Те, кто не в силах справиться с тяжелыми мешками, приносят еду и угощения, чтобы как-то подбодрить соседей.

Несмотря на усилия сотрудников коммунальных служб, восстановление электро- и водоснабжения проходит медленно. Интернет и мобильная связь по-прежнему работают с перебоями.

Районы-призраки

Ущерб, нанесенный городу взрывом, еще предстоит полностью оценить, однако его масштаб виден и сейчас: множество строений полностью или частично разрушены, витрины магазинов и торговых центров превращены в осколки. Районы столицы, где еще недавно кипела жизнь, представляют собой горы обломков. Так, расположенный в северо-восточной части Бейрута район Мар Микаэль, известный своими барами и ночными клубами и являвшийся излюбленным местом местной молодежи, лежит в руинах.

"Никогда не думала, что увижу такое", - говорит местная жительница корреспонденту телеканала Al Mayadeen. "Это похоже на Вторую мировую войну", - вторит ее сосед, оглядывая бесформенные груды мусора.

Жители ливанской столицы пытаются оправиться от шока и осмыслить произошедшее. Многие из них потеряли все имущество. "Я не знаю, что мне делать. У меня нет работы, нет ничего. Это все, что осталось от моей лавки", - говорит Иман Хасан. За ее спиной на кадрах, снятых Al Mayadeen, за толстым слоем обломков шифера, кирпича и битого стекла угадываются очертания того, что еще недавно было магазином.

С наступлением темноты город становится похож на призрак. Однако работа спасателей и волонтеров не прекращается ни на минуту.

Свидетельства трагедии и героизма

Тем временем в соцсетях продолжают появляться свидетельства масштаба трагедии: на снимках и видеозаписях запечатлены люди, подброшенные взрывной волной в воздух на высоту сотен метров, тысячи раненых, руины разрушенных домов.

Однако особенно резонансными становятся свидетельства героизма ливанцев, пытавшихся в страшные минуты взрыва спасти ближнего. Все соцсети, а затем и арабские СМИ облетело фото медсестры одной из больниц Бейрута, прижавшей к себе трех новорожденных младенцев в надежде защитить их от опасности. На фоне сообщений об увеличении числа погибших проблеском надежды выглядят репортажи о чудом спасенных жителях столицы. Так, в среду спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды молодого мужчину, выброшенного взрывной волной в море. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.