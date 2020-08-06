На Кипре допросили владельца судна, груз с которого взорвался в Бейруте

ТАСС, 6 августа. Полиция Кипра установила местонахождение предположительного владельца судна, груз с которого взорвался в Бейруте, и допросила его в четверг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Был запрос от Интерпола в Бейруте установить местоположение этого человека и задать ему определенные вопросы, связанные с этим грузом", - заявил агентству представитель полиции Христос Андреу.

По его словам, лицо, имя которого он не назвал, допросили в его доме на Кипре в четверг.

Представитель полиции отметил, что ответы мужчины были переданы властям Ливана.

Источник Reuters в службах безопасности рассказал, что опрашиваемым был 43-летний российский бизнесмен Игорь Гречушкин.