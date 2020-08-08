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Взрыв в порту Бейрута

Жена голландского посла умерла от полученных в результате взрыва в Бейруте травм

Хедвиг Вальцман-Молиер было 55 лет

ГААГА, 8 августа. /ТАСС/. Супруга посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальцман-Молиер умерла от травм, полученных в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в субботу МИД Нидерландов.

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"С чувством глубочайшего сожаления мы вынуждены сообщить о смерти нашей коллеги", - говорится в сообщении ведомства. Хедвиг Вальцман-Молиер было 55 лет, являясь супругой посла, она также работала в министерстве иностранных дел в департаменте по подбору персонала.

Свои соболезнования в совместном заявлении выразили глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг. "С прискорбием получили новость о смерти Вальцман-Молиер, - отметили они. - Все наши мысли сейчас о ее супруге, их детях и семье. Сотрудники министерства иностранных дел привержены работе на Нидерланды по всему миру даже в сложных и опасных обстоятельствах. И Хедвиг доказывала это ежедневно в своей работе и жизни. Ее смерть - это большая потеря для министерства и всей страны".

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