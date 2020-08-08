Протесты в Бейруте не отразились на работе российских спасателей в зоне ЧС

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Антиправительственные протесты в Бейруте на отразились на поисково-спасательных работах, в которых задействованы спасатели и врачи МЧС России в районе взрыва ливанской столице. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"На поисково-спасательных работах протесты не сказались. Вместе с тем, меры безопасности в районе, где работают сотрудники МЧС России, усилены", - сказал собеседник агентства. По его словам, безопасность российской спасательной группировки обеспечивают более 50 солдат и офицеров ливанской армии, которые в том числе вооружены бронетехникой.

В оперативном штаб МЧС РФ также посоветовали российским журналистам в Бейруте оставаться в гостинице до утра 9 августа.

"Оперативный штаб МЧС России рекомендует находится вам на территории гостиницы", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. В то же время спасатели обследовали 1 тыс. кв. метров завалов и извлекли тела четырех погибших на месте разрушенного элеватора.

В центральной части Бейрута происходят столкновения между полицейскими силами и активистами протестного движения. Демонстранты захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здание министерства экономики в районе торговой улицы Хамра и пытаются овладеть штаб-квартирой Ассоциации ливанских банков.

Поводом для новых акций протеста стал прогремевший в порту Бейрута 4 августа взрыв, унесший жизни 158 человек и разрушивший значительную часть инфрастуктуры ливанской столицы. От взрывной волны пострадала половина столицы, 300 тыс. человек лишились жилья.