Беспилотник снял на видео разрушения после взрыва в Бейруте

МЧС России показало видео последствия мощного взрыва в порту Бейрута. Оно снято на беспилотник.

В воскресенье в оперативном штабе сообщили, что поисково-спасательные работы российской группировки МЧС завершены. По данным спасателей, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.