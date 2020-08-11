Адвокат Ефремова назвал фейком видеозапись, где актера вытаскивают из машины после ДТП

"Оно явно смонтировано. У человека, которого на видео вытаскивают из машины, белые кроссовки, а у Ефремова в момент аварии была другая обувь", - сказал он корреспонденту ТАСС.

"Он имеет право говорить, что угодно", - ответил в свою очередь на это адвокат потерпевших Александр Добровинский, который нашел видеозапись первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был именно Ефремов.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он также заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста. Сам Ефремов отказался от признания вины, так как ничего не помнит.