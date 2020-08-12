Суд отправил под домашний арест депутата Госсобрания Якутии по подозрению в подкупе

ТАСС, 12 августа. Суд в Якутии назначил меру пресечения в виде домашнего ареста задержанному по подозрению в коммерческом подкупе депутату Госсобрания Ил Тумэн Арсентию Николаеву, сообщил ТАСС в среду представитель регионального следственного управления СК РФ.

Накануне сообщалось о задержании депутата Госсобрания республики, главы общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевая родовая община "Тяня" Олекминского района Арсентия Николаева по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). "Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста на время следствия", - сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, подозреваемый обладал сведениями о том, что через земельный участок кооператива проходит автомобильная дорога, эксплуатируемая одним из крупных золотодобывающих предприятий. Угрожая запретом проезда этой дороге, депутат выдвинул руководству предприятия требования заключить договор на перевозку угля по завышенной цене с одним из коммерческих предприятий, которым руководил знакомый Николаева.

Одновременно депутат договорился с директором коммерческого предприятия об откате в размере 2% от суммы договора. Как установлено следствием, размер этого вознаграждения составляет около 4,8 млн рублей. Золотодобывающая компании перечислила денежные средства в размере 53 млн рублей, часть из которых была перечислена на личный счет депутата.