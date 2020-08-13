Следственный комитет завершил расследование дела Абызова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом журналистам сообщили в четверг пресс-службе СК.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова и его соучастников", - сказали в СК. Им предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

"Следствие планирует приступить к выполнению положений ст. 217 УПК РФ ("Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела"), после чего оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения", - сообщили в СК.